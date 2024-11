Pensilvânia pode decidir eleição nos EUA e vira prioridade para Kamala e Trump

Os eleitores nos estados pêndulos definirão o rumo da eleição americana. Existem sete estados classificados assim. O estado da Pensilvânia é considerado o mais importante para as eleições de 2024. Kamala Harris e Donald Trump realizaram comícios nesse estado para atrair os votos dos indecisos. Em disputa estão 19 votos no colégio eleitoral. Pesquisas recentes indicam empate entre Trump e Kamala Harris, ambos com 48% das intenções de voto. O candidato que conquistar a maior parte desse eleitorado poderá ter uma vantagem significativa na eleição.