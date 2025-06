Pesquisadores desenvolvem método para transformar o pequi em pó

O pequi é um fruto popular em Goiás: ele aparece no arroz, no frango e até puro, do jeito que for. O problema é que o fruto do Cerrado só dá entre setembro e outubro. Mas para garantir o sabor marcante do pequi o ano inteiro, um grupo da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás desenvolveu uma solução inovadora: o pequi em pó. Fácil de armazenar, transportar e usar como tempero, o produto preserva cor, cheiro, sabor e os nutrientes do fruto, como as vitaminas A, C e E. Além do uso culinário, o pó também tem potencial para a indústria farmacêutica por ser um antioxidante natural. Agora, a pesquisa entra em fase de apresentação para o mercado.



