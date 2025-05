Pinguins-de-magalhães são devolvidos ao mar na Argentina

11 pinguins-de-magalhães foram reintegrados ao seu habitat natural na Argentina. Após serem resgatados e cuidados por especialistas, quatro adultos e sete jovens foram soltos em uma cerimônia que contou com a presença de crianças de uma escola local. Os pinguins caminharam calmamente pela praia até alcançarem o mar, iniciando assim uma nova etapa de suas vidas no oceano.



