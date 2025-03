Polícia diz que não houve crime em troca de bebês em hospital de Goiás

A Polícia Civil concluiu que não houve crime na troca de bebês ocorrida em um hospital de Inhumas (GO). O caso será arquivado, e o Ministério Público decidirá se concorda com a conclusão. A identificação dos recém-nascidos foi feita corretamente no hospital, mas uma técnica de enfermagem cometeu um erro ao entregar os bebês aos pais. Os meninos nasceram em outubro de 2021, e a troca foi descoberta três anos depois. Apesar da situação, as crianças não foram destrocadas e vivem atualmente em guarda compartilhada entre as famílias.



