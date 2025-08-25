Polícia escolta carro com mulher em trabalho de parto em meio a congestionamento
Agentes abriram caminho no trânsito de SP para que mulher chegasse ao hospital a tempo
Nesta segunda (25), uma mulher entrou em trabalho de parto enquanto estava no carro com seu marido em São Paulo. O motorista encontrou policiais militares que abriram caminho pelo engarrafamento. Os agentes utilizaram a faixa exclusiva de motos para facilitar o deslocamento até o hospital. Abraão, o pai, agradeceu emocionado aos policiais.
