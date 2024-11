Polícia faz buscas por dois suspeitos de participação na execução de delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo realiza buscas por dois suspeitos envolvidos na morte do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 8 de novembro. Um dos identificados é Kauê do Amaral Coelho, apontado como informante dos atiradores. A polícia cumpriu mandados e encontrou uma arma e celulares durante a operação. Mateus Augusto de Castro Mota também está sendo investigado por fornecer veículos usados na fuga. Nove policiais militares estão sob investigação pela corregedoria da PM por conduta irregular relacionada à escolta do empresário.