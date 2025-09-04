Logo R7.com
Fala Brasil

Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro em SP

Ação mira quadrilha que usava criptomoedas para evasão de divisas

Fala Brasil|Do R7

A Polícia Federal está conduzindo uma operação em São Paulo visando desmantelar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas, nesta quinta (4). Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão.


A operação é um desdobramento das investigações que revelaram um esquema bilionário envolvendo empresas de fachada e transações ilegais que ultrapassaram R$ 50 bilhões.

