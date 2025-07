Polícia prende mais suspeitos por ataques a ônibus em SP

Mais pessoas foram presas no fim de semana na cidade de São Paulo por suspeita de arremessar pedras em ônibus. O total chega a 20 detidos. Os suspeitos foram flagrados com pedras e pedaços de madeira. Entre eles, um servidor público confessou envolvimento em 17 ataques, usando até um carro oficial. Um outro homem foi preso na zona sul, flagrado pelo sistema Smart Sampa. A polícia investiga possíveis motivações, como conflitos entre empresas de transporte e desafios na internet.



