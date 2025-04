Polícia procura segundo suspeito de envolvimento na morte de arquiteto em São Paulo

A polícia está à procura do segundo homem envolvido na morte do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, assassinado em São Paulo ao tentar intervir no assalto a uma mulher. O autor dos disparos, Hugo dos Santos Araújo, já foi preso após confessar o crime, mas seu comparsa, Cauan Felipe Celestino, continua foragido. A mãe de Jefferson relembra momentos com o filho e expressa seu desejo de justiça e paz após a tragédia que abalou a família.



