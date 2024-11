Polícia procura suspeitos que incendiaram urnas cheias de votos nos EUA

Autoridades investigam ataques a duas urnas cheias de votos nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em uma das caixas houve o registro de três votos queimados. As autoridades convocarão os eleitores para refazer esses votos. Na outra caixa foram encontradas centenas de cédulas queimadas. Os incidentes ocorreram nos estados de Washington e Oregon em locais destinados à coleta de sufrágios por correio. Dispositivos incendiários foram encontrados e os investigadores buscam identificar os responsáveis pelo crime. Um veículo suspeito já foi identificado em um dos casos. Na mesma data, o presidente Joe Biden votou antecipadamente em Delaware na candidata democrata Kamala Harris. Ele compareceu a uma sessão eleitoral onde conversou com outros eleitores. Há três meses atrás, Biden era candidato do partido mas desistiu da corrida presidencial devido às baixas chances de reeleição que apresentava na época. Atualmente as pesquisas indicam empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris, com algumas mostrando tendência favorável ao ex-presidente Donald Trump.