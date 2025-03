Policiais trocam tiros com bandidos em avenida movimentada de São Paulo

Na Radial Leste, uma das vias mais movimentadas de São Paulo , criminosos suspeitos de roubo a casas envolveram-se em uma troca de tiros com a polícia. Ao abordar o comboio composto por dois carros e uma motocicleta, os policiais foram recebidos com disparos por um dos suspeitos. Um deles ficou ferido e está sob escolta. Os investigados são suspeitos de outros crimes na zona oeste da capital. A polícia continua a investigação para recuperar bens das vítimas e esclarecer o caso.



