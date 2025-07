Policial de folga reage a assalto e mata suspeito na zona sul de São Paulo

Uma policial militar de folga foi abordada por um homem que roubou seu celular na zona sul de São Paulo. Após se afastar com o aparelho, o assaltante voltou para exigir a senha do dispositivo. A policial reagiu, sacou sua arma e atirou contra o jovem de 23 anos, que foi atingido três vezes e morreu no local. Ele portava outros cinco celulares roubados no mesmo dia.



