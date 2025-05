Policial não aceita fim de relação, invade clínica e mata ex-mulher em Santos (SP)

Em Santos, o policial militar Samir Nascimento invadiu uma clínica e matou sua ex-mulher, Amanda Fernandes, enquanto ela aguardava uma consulta de dermatologia. A filha do casal, de 10 anos, também foi ferida e está internada. Testemunhas afirmaram que Amanda sofria ameaças há seis meses e estava com receio de denunciar devido à profissão do ex-marido. Samir foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio Romão Gomes, em São Paulo . A perícia interditou o local para investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!