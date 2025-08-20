Porco é resgatado em Maceió após perambular pelas ruas

Um porco foi encontrado nas ruas de Maceió e chamou a atenção dos comerciantes. Após tentativas frustradas de captura, o animal ferido foi levado ao Centro de Controle de Zoonoses. Ele passará por testes para determinar se será submetido a um abate sanitário ou se será destinado a estudos em uma universidade. A devolução ao proprietário não é permitida devido à legislação local que proíbe a criação do animal em áreas urbanas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!