Presidente do Palmeiras troca farpas com Dudu antes de estreia no Paulistão

O Palmeiras se prepara para enfrentar a Portuguesa em sua estreia no Campeonato Paulista. O reforço uruguaio Facundo Torres será apresentado antes do jogo, que já conta com mais de 16 mil ingressos vendidos e será transmitido ao vivo pela RECORD. A presidente Leila Pereira disse que o atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, saiu pela porta dos fundos e causou prejuízo milionário ao clube. levando a uma resposta do jogador nas redes sociais. Veja ainda os gols da Copa São Paulo e a estreia vitoriosa do tenista João Fonseca no Aberto da Austrália.