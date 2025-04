Previsão do tempo: São Paulo deve ter sábado (12) sem chuva, com máxima de 26ºC

Em São Paulo, o sábado (12) será ensolarado com temperaturas de até 26 graus, mas a partir de domingo (13) há previsão de chuva e raios. No Mato Grosso do Sul e interior da região Sul, são esperados temporais, enquanto a chegada de uma frente fria provocará instabilidades na Bahia. Em Florianópolis (SC), o calor de 26ºC pode ser interrompido por chuva pela manhã.



