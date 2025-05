Professora que morreu envenenada com chumbinho tinha descoberto traição do marido

A Polícia Civil investiga a morte da professora de pilates Larissa Rodrigues, encontrada morta em 22 de março em Ribeirão Preto (SP). O laudo indica envenenamento com chumbinho. Luiz Antônio, marido da vítima, e a mãe dele foram presos sob suspeita do crime. Larissa revelou a amigos que se sentia mal e suspeitava da sogra. Ela também havia descoberto uma traição do marido e pedido o divórcio.



