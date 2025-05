Qual é a boa? Tarja Turunen e Marko Hietala encerram a turnê brasileira com show especial

Tarja Turunen e Marko Hietala, ex-integrantes do Nightwish, encerram neste sábado (24) a turnê brasileira com um show sinfônico no Tokio Marine Hall, em São Paulo. A apresentação terá a participação especial de uma orquestra sinfônica. Também na capital paulista, a Virada Cultural ocupa ruas e palcos com shows gratuitos de Vanessa da Mata, João Gomes, Michel Teló e outros. O fim de semana ainda tem César Menotti & Fabiano no Espaço Unimed, Roberta Sá no Rio, Capital Inicial em Salvador e Lauana Prado em BH.



