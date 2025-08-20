Quarta pessoa é encontrada morta em praia de Ilhéus (BA)

Uma quarta pessoa foi encontrada morta em uma praia de Ilhéus, Bahia. João Pedro Matos, de 21 anos, estava com seus familiares quando foi alvejado por um homem armado, escapando em seguida. Isso ocorreu um dia após a descoberta dos corpos de três mulheres, Maria Helena, de 41 anos, Mariana Bastos, de 20, e Alexandra Vieira, de 40, encontradas mortas a facadas em uma área de mata próxima à praia. Antes do crime, câmeras capturaram as mulheres caminhando pela orla com o cachorro que foi posteriormente encontrado amarrado. Além desses incidentes, uma jovem relatou ter sido alvo de uma tentativa de ataque na área, aumentando o temor local.



