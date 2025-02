Queda de raios durante tempestade na Praia Grande (SP) deixa oito pessoas feridas

No litoral de São Paulo, uma tempestade repentina deixou oito pessoas feridas na Praia Grande. O dia começou ensolarado, mas a mudança repentina no clima pegou turistas e ambulantes de surpresa. O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo, registrando cerca de 78 milhões de descargas elétricas anualmente. Especialistas alertam sobre os perigos delas e aconselham buscar refúgio em locais seguros diante de nuvens carregadas.



