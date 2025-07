Rapper P. Diddy é considerado culpado, mas escapa da prisão perpétua

O julgamento do rapper e produtor americano P. Diddy resultou em sua condenação por duas acusações relacionadas à prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam levar à prisão perpétua. O juiz negou um pedido de liberdade provisória, e a sentença está marcada para 3 de outubro, com pena que pode chegar a 20 anos de prisão.



