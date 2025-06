Recorde de frio: São Paulo registra menor temperatura do ano

O dia em São Paulo começou com frio intenso, atingindo a menor temperatura do ano na capital e região metropolitana. A zona oeste registrou 5.9 graus Celsius, enquanto algumas áreas ficaram próximas de zero. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre a onda de frio, que deve persistir até quinta-feira (26).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!