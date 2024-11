Republicanos oficializa Hugo Motta como candidato à presidência da Câmara

O deputado federal Hugo Motta, deve ser oficializado como candidato do Republicanos à presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio ocorrerá na manhã desta terça-feira (29) pelo presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira. Também está agendado um pronunciamento do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Há expectativa de que Lira declare apoio à candidatura de Hugo Mota. O partido PP convocou seus integrantes para um ato em favor da candidatura. A eleição para a presidência da Câmara está marcada para 1º de fevereiro de 2025. Além de Hugo Mota, os deputados Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD, também estão na disputa pela presidência e são ambos da Bahia.