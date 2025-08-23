Sabre de luz de Darth Vader vai a leilão e pode ser vendido por R$ 14 milhões

O sabre de luz usado por Darth Vader em filmes da franquia Star Wars está prestes a mudar de dono. A peça foi exibida em Londres antes de seguir para um leilão em Los Angeles, entre 4 e 6 de setembro. O valor estimado de venda gira em torno de R$ 14 milhões. O acessório foi montado a partir de um flash de câmera dos anos 1950 e virou símbolo da cultura pop. Além dele, o leilão também inclui o icônico chicote usado por Indiana Jones.



