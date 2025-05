Saiba as datas de inscrição e prova do Enem 2025

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 ocorrerão de 26 de maio a 6 de junho. As provas serão realizadas em 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, as disciplinas incluem língua portuguesa, língua estrangeira, ciências humanas e redação; no segundo dia, matemática e ciências da natureza. A taxa de inscrição é de R$85. O prazo para solicitar a isenção já terminou em 2 de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!