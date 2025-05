Saiba como reduzir o consumo de energia após anúncio de novo aumento

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o reajuste na tarifa de energia elétrica. A alteração da bandeira verde para a amarela resultou em um aumento de R$ 1,88 para cada 100 kWh.



Com as previsões climáticas indicando menos chuvas, as contas de luz podem subir, especialmente em lares como o do empresário Pedro, que possui grande consumo elétrico em casa e na sorveteria. Para evitar maiores despesas, medidas como diminuir o uso de aparelhos elétricos e ajustar o termostato podem ser eficazes. Um especialista sugere desconectar aparelhos como micro-ondas e televisores quando não estão em uso, pois mesmo desligados, eles consomem energia. Mudanças simples, como usar lâmpadas de LED e reduzir o tempo do chuveiro, podem também ajudar. .



