São Paulo recebe maior festival de churrasco do Brasil neste sábado (26)

O maior festival de churrasco do Brasil começou neste sábado na zona norte de São Paulo . O evento oferece degustações gratuitas para os visitantes, com pratos como leitão à pururuca, picanha e baião de dois com leitão. Situado perto do Campo de Marte, o festival vai até às 22h. Além das comidas, há música ao vivo e várias atividades programadas para o público durante todo o fim de semana. entusiasticamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!