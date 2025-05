São Paulo registra manhã mais fria do ano com 13 graus nesta quinta (15)

Uma massa de ar frio atingiu o sudeste do Brasil, fazendo a temperatura em São Paulo cair para 13 graus nas primeiras horas da manhã desta quinta (15), marcando a manhã mais fria do ano até agora. Ontem, a cidade teve um registro de 14 graus e, hoje, a máxima prevista é de 24 graus sem previsão de chuva.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!