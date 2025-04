Situação do banco de sangue em São Paulo é crítica; estoque de O negativo está zerado

A situação dos bancos de sangue em São Paulo é considerada crítica. Três postos estão abertos nesta segunda-feira (21) para receber doações, com atendimento até o fim do dia. O estoque do tipo O negativo está zerado, enquanto os de O positivo e B negativo também estão em níveis críticos. A Fundação Pro Sangue alerta que, sem doações imediatas, cirurgias poderão ser canceladas na próxima semana. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento original com foto.



