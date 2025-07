Smart Sampa ajuda a identificar homem que atacou ônibus em São Paulo

Um homem foi preso em São Paulo após atacar um ônibus com uma pedra, alegando ter discutido com o motorista, mas a polícia não confirmou sua versão. Ele foi identificado pelo sistema Smart Sampa. Desde o início dos ataques, 887 coletivos foram depredados e 15 pessoas presas no estado. Agentes da Guarda Civil Metropolitana e policiais militares intensificaram a segurança nas principais áreas afetadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!