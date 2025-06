A chuva no Rio Grande do Sul já resultou em três mortes. A vítima mais recente é um homem de 72 anos que morreu após uma árvore cair sobre seu carro em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A filha dele, que estava no banco do carona, sobreviveu ao acidente e não corre risco de vida.



