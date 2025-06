SP: Laudo preliminar aponta que empresário encontrado morto no Autódromo não tinha fraturas

A polícia ouviu testemunhas no caso do homem encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O laudo preliminar do IML apontou que o corpo não tinha lesões aparentes, nem fraturas, mas constatou a presença de álcool. A causa da morte ainda não foi confirmada. Uma das hipóteses é asfixia provocada pela compressão do tórax. O amigo de Adalberto, que estava com ele no local, prestou depoimento.



