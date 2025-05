Nesta quarta (28), a Polícia Militar foi chamada para atender uma denúncia de tentativa de roubo na zona norte de São Paulo . O suspeito caiu do muro de uma casa e sofreu uma parada cardíaca. Ele recebeu atendimento dos bombeiros no local, mas não resistiu aos ferimentos.



