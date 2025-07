Suspeito de roubo escapa da polícia com ajuda da família em Itapecerica da Serra

Um homem suspeito de roubo escapou da Polícia Militar após ser detido em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. Ele havia roubado a bolsa de uma mulher e foi interceptado perto de sua residência. Com a ajuda de familiares, ele conseguiu fugir antes da chegada do reforço policial. Durante a perseguição, a moto de um policial foi acidentada. A moto utilizada na fuga foi apreendida, e os familiares, incluindo esposa e cunhada, foram levados à delegacia para prestar depoimento.



