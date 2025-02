Tenente da Polícia Militar é preso sob suspeita de envolvimento na execução de delator do PCC

O tenente Fernando Genauro, da Polícia Militar de São Paulo, foi preso por suspeita de participação na execução de Vinícius Gritzbach, empresário e delator do PCC. Gritzbach foi morto no aeroporto de Guarulhos, e Genauro é acusado de conduzir o veículo usado na fuga dos assassinos. A prisão é parte de uma investigação sobre uma rede corrupta na corporação, que também já resultou na detenção de outros suspeitos. O foco das autoridades está na identificação do mandante do crime e na extensão do envolvimento policial.