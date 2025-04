Touro descontrolado causa pânico em avenida no interior de São Paulo

Um touro escapou de uma propriedade em uma área de condomínios da zona sul entre Ribeirão Preto (SP) e Bonfim Paulista (SP). A empresária Paula Zeotti registrou o incidente enquanto estava dentro de seu carro. "Dá um medo porque o animal é muito grande", comentou. Talita Alvarez, assistente de eventos e dona do veículo danificado pelo touro, relatou seu desespero. Ela estava com sua filha no carro, mas, felizmente, ninguém se machucou. Na região, pastos com cercas baixas facilitam fugas de animais, e proprietários podem ser responsabilizados por danos.



