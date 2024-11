Trump conquista seis estados que votaram em Biden em 2020

A eleição presidencial nos Estados Unidos inicia-se com o voto popular. Esse voto determina a reunião do colégio eleitoral no mês seguinte. Os EUA são compostos por 50 estados e o distrito de Colúmbia. Cada estado possui um número fixo de delegados eleitorais baseado em sua população.

Quando um candidato vence em um estado específico, todos os votos dos delegados desse estado vão para ele. Por exemplo, Donald Trump venceu na Pensilvânia e recebeu os 19 votos dos delegados dessa região. O sistema é conhecido como "The Winner Takes All". Alguns estados alternam entre votar em democratas ou republicanos e são considerados estados pêndulo.

Os EUA têm ao todo 538 delegados eleitorais; para ser eleito presidente é necessário obter pelo menos 270 deles. Até o momento, Donald Trump já conquistou 277 delegados.

No atual cenário das eleições, Trump obteve mais de 71 milhões de votos e venceu em 28 estados. Kamala Harris ganhou em 20 estados e no distrito de Colúmbia com mais de 90% dos votos nessa área.

Atualmente estão sendo contados os votos nas regiões marcadas em cinza: Nevada, Arizona, Alasca e Michigan. Embora as apurações ainda não tenham terminado oficialmente para declarar uma vitória definitiva para Trump — que precisa apenas confirmar sua vantagem nos últimos estados — as projeções indicam que ele deve conquistar ainda mais delegados.

Seis estados que votaram anteriormente em Joe Biden mudaram seu apoio nesta eleição: Geórgia, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada.