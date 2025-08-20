Veja o momento em que repórter da RECORD foi roubada; polícia já identificou suspeito

A repórter Beatriz Casadei foi roubada segundos antes de entrar ao vivo. A polícia já identificou o homem que levou seu celular, um criminoso de 21 anos com diversas passagens pela justiça. Ele agiu com um comparsa que estava nas proximidades. No momento do roubo, Beatriz tentou acessar informações em seu celular para a transmissão. Após o incidente, ela relatou que os ladrões acessaram sua conta bancária e tentaram realizar transações, que foram bloqueadas pelo banco. Outros repórteres da RECORD também foram vítimas de tentativas de assalto recentemente. A polícia continua investigando para localizar e prender todos os envolvidos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!