Veja o que se sabe sobre a queda do avião na Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Uma aeronave de médio porte, modelo King Air F90, caiu na Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste de São Paulo. O acidente resultou na morte do advogado gaúcho Márcio Carpena e do piloto, cujos corpos foram encontrados carbonizados. No total, seis pessoas ficaram feridas: cinco passageiros do ônibus atingido conseguiram evacuar antes do fogo se alastrar, e um motociclista caiu ao tentar desviar da aeronave, sofrendo ferimentos leves.