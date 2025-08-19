Veranico eleva temperaturas no Brasil e coloca saúde em risco

A temperatura aumenta em várias regiões do Brasil após dias frios devido ao veranico, que traz calor acima da média e tempo seco. No centro-oeste, as temperaturas podem chegar a 40 graus. Em São Paulo , o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta sobre riscos de incêndios devido à combinação de calor e baixa umidade. Entre quarta e sábado, as máximas devem alcançar 30 graus.



