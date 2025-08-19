Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Veranico eleva temperaturas no Brasil e coloca saúde em risco

Clima seco e calor fora de época aumentam riscos à saúde e de incêndios

Fala Brasil|Do R7

A temperatura aumenta em várias regiões do Brasil após dias frios devido ao veranico, que traz calor acima da média e tempo seco. No centro-oeste, as temperaturas podem chegar a 40 graus. Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil alerta sobre riscos de incêndios devido à combinação de calor e baixa umidade. Entre quarta e sábado, as máximas devem alcançar 30 graus.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Centro-oeste
  • Clima
  • Defesa Civil
  • São Paulo (Cidade)
  • Saúde
  • Temperatura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.