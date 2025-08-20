Vídeo: porteiro salva bebê engasgada com manobra de primeiros socorros

Brian, porteiro de um condomínio em Sete Lagoas (MG), demonstrou suas habilidades em primeiros socorros ao salvar a recém-nascida Antonella, que estava engasgada. A mãe da bebê desesperada recorreu a Brian, que imediatamente iniciou o procedimento de desengasgamento. Brian aprendeu a técnica em treinamentos e cursos que realizou devido ao nascimento de seu filho Javi. O atendimento rápido foi crucial para garantir a vida da criança.



