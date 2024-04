Dois traficantes morrem em troca de tiros com a polícia na Cidade de Deus Moradores botaram fogo em barricadas

Em uma operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, moradores botaram fogo em barricadas. Dois traficantes morreram em uma troca de tiros com a polícia. Um deles é líder da maior facção do Rio de Janeiro.