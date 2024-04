Alto contraste

A Polícia Civil e a Força Aérea Brasileira tentam entender por que um avião monomotor se despedaçou em pleno ar em Minas Gerais neste domingo (28). O acidente aéreo matou dois casais e uma criança, além do piloto e co-piloto. A aeronave particular havia saído de Campinas, interior paulista, com destino a Belo Horizonte.