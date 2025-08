Vítima de agressão no metrô de SP enfrenta desafios diários Mulher aguarda justiça enquanto agressor permanece em liberdade Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h40 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rafaela foi agredida no metrô de SP, resultando em perda de movimentos e afastamento do trabalho.

O agressor, apesar de ter sido detido, foi liberado após audiência, mesmo portando objetos perigosos.

O incidente ocorreu após Rafaela e uma amiga questionarem o comportamento de um passageiro que as empurrou.

Rafaela, mãe de três filhas, enfrenta dificuldades diárias e a investigação depende da formalização da representação criminal.

Mulher agredida no metrô de SP relata impacto em sua vida; agressor segue livre

Rafaela foi agredida em um vagão do metrô no centro de São Paulo, resultando em perda de movimentos e afastamento do trabalho. O agressor, inicialmente detido, foi liberado após audiência de custódia, apesar de portar objetos perigosos.

O incidente ocorreu quando Rafaela e uma amiga foram empurradas por um passageiro. Após questionarem a atitude, o homem, ao descer do vagão, desferiu um soco que atingiu o ombro de Rafaela. Mesmo com o registro de lesão corporal e ameaça, ele foi solto no dia seguinte.

Rafaela, mãe de três filhas, enfrenta dificuldades diárias devido à limitação dos movimentos. Ela passou por cirurgia e perdeu seu emprego. A Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação depende da formalização da representação criminal pelas vítimas. Enquanto isso, Rafaela lida com as consequências físicas e emocionais da agressão.

