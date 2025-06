Arif se declara para Bahar e acaba sendo surpreendido com um beijo E mais: Enver descobre que Emre demitiu Sirin da cafeteria; confira Novidades|Do R7 24/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h45 ) twitter

Bahar fica encantada ao ouvir Arif declarar todo o amor que sente por ela. E em um impulso, Bahar o surpreende com um beijo apaixonado Divulgação/RECORD

No capítulo desta terça (24), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) conversam enquanto ela faz um café em seu apartamento. Durante o papo, Bahar fica encantada ao ouvir Arif declarar todo o amor que sente por ela. E em um impulso, ela o surpreende com um beijo apaixonado. O moço fica deslumbrado e sem reação.

Na casa de Emre (Ahmet Rifat Şungar), as crianças brincam no quarto e Satilmis (Metehan Parilti) lembra das surras que levava do homem que o criou.

Fazilet (Hümeyra) sonda Bahar sobre Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e ela faz muitos elogios à amiga. Yusuf (Yaşar Üzer)cobra de Enver (Şerif Erol) a taxa de manutenção do prédio. Raif (Sinan Helvacı) cozinha com Ceyda e os dois se divertem.

E ainda! Muito sem jeito, Arif conta para Enver que Emre demitiu Sirin (Seray Kaya) da cafeteria e explica o motivo. Ele também diz que a jovem ficou irada e quebrou as louças do estabelecimento. Mais tarde, Arif e Ceyda vão até o escritório de Kismet (Tugce Altug) para falar sobre a situação de Arda.

‌



Após ouvir uma indireta de Ceyda, Sirin fica paranoica com a possibilidade de ser presa. Enquanto isso, Bahar sente um profundo alívio ao saber que está livre da dívida com Cem (Hakan Kurtas).

Não deixe de acompanhar as últimas semanas de Força de Mulher, no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na RECORD.