Galã cheio de humor! Raif conquista o coração do público de Força de Mulher Personagem garante a diversão dos fãs na reta final da trama Novidades|Do R7 30/06/2025 - 05h14 (Atualizado em 30/06/2025 - 05h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raif faz brincadeira com Bahar e público enaltece personagem de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Raif conquistou o coração de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e também do público de Força de Mulher. Na reta final da trama, o filho de Fazilet (Hümeyra) tem feito sucesso entre os fãs da novela com cenas de humor.

Em uma delas, Raif (Sinan Helvacı) fez uma brincadeira com Bahar (Özge Özpirinçci) e o momento arrancou risada dos telespectadores no perfil oficial da novela no Instagram.

Confira:

“Não aguento a risadas dele, dou risada junto”, disse uma fã. “Pena que esse ator apareceu no final, ele é muito bom”, escreveu outra. “Só pra rir desse dois, pena que já está acabando”, lamentou uma telespectadora.

‌



Acompanhe a reta final de Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre o beijo de Ceyda e Raif:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Raif (Sinan Helvacı) surpreendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) com um beijo em Força de Mulher e deixou o público esperançoso para que os dois se tornem o novo casal da novela. A cantora conseguiu lidar com o jeito sério e mal-humorado do rapaz de forma única, o que fez ele se interessar cada vez mais, e até mostrar seu lado divertido e carinhoso. A seguir, veja como tudo começou! Reprodução/RECORD