Intérprete de Doruk vira 'diretor' por um dia em Força de Mulher Ali Semi Sefil mostra clique divertido nos bastidores da novela Fora das Telas|Do R7 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 )

Ator mirim vira diretor por um dia nos bastidores de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Futuro diretor? Ali Semi Sefil, responsável por viver Doruk em Força de Mulher, publicou nas redes sociais um momento nos bastidores da novela.

No registro, o ator aparece ao lado do diretor de fotografia da trama turca, ‘brincando’ com o foco das câmeras.

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja provas de que Bahar e Arif podem ficar juntos:

Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) se reaproximaram para a alegria dos fãs que torcem pelo casal em Força de Mulher. Os dois apareceram juntos em vários momentos e quase se beijaram em um dos capítulos da novela. Será que finalmente eles vão ficar juntos? Veja tudo o que aconteceu!