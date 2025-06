Filha de protagonista de Força de Mulher rouba a cena nas redes sociais, e fãs opinam: ‘A cara do pai’ Pequena Mercan foi flagrada em vídeo compartilhado por Burak Yamantürk Fora das Telas|Do R7 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercan, filha de Özge Özpirinçci, encanta fãs de Força de Mulher Reprodução/Instagram

A filha de Özge Özpirinçci, a Bahar de Força de Mulher, encantou os fãs com um vídeo compartilhado pelo pai, Burak Yamantürk, nas redes sociais. A garotinha de três anos aparece estilosa de boné e óculos escuros em uma publicação no Instagram.

No perfil do ator turco, os seguidores elogiaram a criança, e ressaltaram a semelhança dela com o pai. “Muito linda! A cara do pai! Mamãe só deu o útero!”, opinou uma telespectadora brasileira.

Confira:

A atriz Özge Özpirinçci reagiu com um emoji emocionado ao vídeo da filha. Outros fãs também deixaram recados na postagem. “Uma florzinha”, escreveu uma seguidora. “Linda”, disse outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja provas de que Bahar e Arif têm grandes chances de ficarem juntos:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) se reaproximaram para a alegria dos fãs que torcem pelo casal em Força de Mulher. Os dois apareceram juntos em vários momentos e quase se beijaram em um dos capítulos da novela. Será que finalmente eles vão ficar juntos? Veja tudo o que aconteceu! Reprodução/RECORD