Beleza da intérprete de Ceyda chama a atenção de internauta: ‘Essa mulher é linda’ Gökçe Eyüboğlu tem aproveitado dias incríveis em um resort de luxo na Turquia Fora das Telas|Do R7 29/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gökçe Eyüboğlu é Ceyda em Força de Mulher Reprodução/Instagram

Gökçe Eyüboğlu, a Ceyda de Força de Mulher, tem aproveitado dias incríveis em um resort de luxo na Turquia.

A atriz reuniu os melhores momentos da viagem em um carrossel de fotos no Instagram e apareceu deslumbrante em um jantar, além de aproveitar momentos de lazer na piscina do hotel com vista para o mar.

E como de costume, os fãs brasileiros marcaram presença na publicação da atriz.

“O Brasil te ama”, escreveu uma internauta. “Você é muito carismática e ótima atriz”, elogiou outra. “Essa mulher é linda. Não mudou nada”, disse mais uma.

‌



Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Os dois filhos de Ceyda! Entenda como a cantora ficou com Arda e Satilmis

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Em Força de Mulher, o público acompanhou o choque de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ao descobrir que Arda (Kerem Yozgatli) não é seu filho biológico e foi trocado na maternidade. Emre (Ahmet Rıfat Şungar), então, decidiu encontrar o filho biológico e chegou até Satilmis (Mehetan Parıltı), criado por um trambiqueiro. Relembre como foi a saga do empresário e da cantora