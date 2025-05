Enver tenta se abrir com Bahar, mas tem uma grande decepção em Força de Mulher Ainda no capítulo desta terça (6), Ceyda volta a trabalhar na casa de Fazilet Novidades|Do R7 06/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver (Şerif Erol) se decepciona com Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Nesta terça-feira (6), em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) e Bahar (Özge Özpirinçci) conversam do lado de fora da barraca, após colocarem as crianças para dormir. Ainda abalados pelas perdas que sofreram, os dois lamentam a ausência de Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Sarp (Caner Cindoruk).

Enver se anima quando Bahar diz que também vê a mãe e o marido falecidos. Ele se sente encorajado a falar sobre as conversas que tem com Hatice, mas logo se decepciona ao ouvir a enteada explicar que, na verdade, sonhou com os dois nos últimos dias. Diante disso, Enver se cala e não menciona mais nada sobre as visões com a esposa.

Ainda neste capítulo, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) retorna à casa de Fazilet (Hümeyra) para devolver um chapéu que levou por engano no dia em que precisou sair às pressas da residência. A escritora a recebe com desconfiança, mas Raif (Sinan Helvaci) insiste para que ela volte a trabalhar lá, contrariando a mãe, que estranha a situação e desaprova a postura da moça.

Acompanhe de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Talento de protagonista da novela surpreende o público:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar teve um grande surto com a segunda morte de Sarp (Caner Cindoruk), desta vez definitiva, no capítulo especial de Força de Mulher. A atuação de Özge Özpirinçci na pele da protagonista roubou a cena e deixou os telespectadores boquiabertos com tamanho talento! Veja os comentários do público! Reprodução/RECORD